Fabian e Mario Rui i dubbi di Ancelotti: la probabile formazione del Napoli

Fonte: inviato a Liverpool

Fabian Ruiz e Mario Rui da valutare, con la speranza di averli entrambi a disposizione. Viste le assenze nel reparto offensivo, Insigne in primis, ma anche Milik, lo spagnolo resta uno dei principali crucci di Carlo Ancelotti, in vista della sfida di domani sera contro il Liverpool. Con Fabian in campo, il tecnico azzurro potrebbe riproporre in buona sostanza la mediana vista a Salisburgo: Callejon a destra, Zielinski a sinistra, lo spagnolo e Allan in mezzo. Altrimenti, e al momento è una possibilità molto concreta, c’è Elmas che giocherebbe ben volentieri.

Maksimovic candidato per una maglia. A destra o al centro? È un dubbio legato, appunto, anche a Mario Rui: senza il portoghese, Ancelotti potrebbe dirottare Di Lorenzo a sinistra, con il serbo al centro e Manolas-Koulibaly al centro. Altrimenti, Maksimovic si giocherebbe con l’ex Empoli e con Manolas un posto da titolare, a destra o al centro a seconda dei casi. Per tornare all’attacco, salvo clamorose sorprese non sembrano esservi troppe alternative alla coppia Mertens-Lozano, peraltro fin qui schierate in tre delle quattro partite giocate dal Napoli in Champions.

La probabile formazione del Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo (Mario Rui); Callejon, Allan, Zielinski, Elmas (Fabian); Mertens, Lozano.