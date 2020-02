vedi letture

Fabian Ruiz fa sorridere Gattuso. Inter-Napoli, l'andata di Coppa Italia termina 0-1

Inter-Napoli 0-1 (57' Fabian Ruiz)

Successo importantissimo per il Napoli di Gennaro Gattuso a San Siro contro l'Inter. 0-1 il risultato finale dell'andata della prima semifinale di Coppa Italia, col gol vittoria segnato da Fabian Ruiz al 57esimo.

GARA INTENSA, ZIELINSKI IL PIU' PERICOLOSO DEI PRIMI 45' - Dopo 15' di studio, la prima squadra a farsi vedere è il Napoli ma il tiro di Mertens finisce alto. La reazione nerazzurra è affidata alle conclusioni senza pretese di Lautaro Martinez e ad una punizione dal limite finita fuori di Biraghi. L'occasione più pericolosa però arriva al 45': Mertens vede l'inserimento di Zielinski, ma Padelli è bravo a disinnescare il tiro del polacco. Nell'occasione proteste del Napoli per un tocco di mano di De Vrij sulla respinta del portiere, ma Calvarese ed il VAR giudicano involontario e non sanzionabile l'episodio.

L'INTER ALZA IL PRESSING, IL NAPOLI TROVA IL VANTAGGIO - La ripresa si apre con un'Inter volenterosa e a caccia del vantaggio fin dalle prime battute, con Romelu Lukaku che si fa finalmente vedere (pur senza fortuna) dalle parti di Ospina. E proprio mentre l'Inter prova a mettere alle strette il Napoli, la squadra di Gattuso la sblocca. Contropiede che porta la palla sui piedi di Fabian Ruiz al limite dell'area. Lo spagnolo si accentra, mette a sedere un paio di avversari con una finta di corpo e lascia partire una meravigliosa parabola col mancino che si insacca alle spalle di Padelli portando il risultato sullo 0-1 al 57'.

CI PROVA ANCHE ERIKSEN. MA IL RISULTATO NON CAMBIA - Poco dopo lo svantaggio subito, Antonio Conte manda in campo il fiammante acquisto invernale, Christian Eriksen. E il danese, in campo al posto di un Sensi sottotono, porta subito idee nella manovra nerazzurra fino a quel momento senza sbocchi: una volta con una palla geniale per Sanchez (non sfruttata dal cileno), in un paio di occasioni con conclusioni secche dalla distanza fuori di poco. Al 90' esatto D'Ambrosio chiede la spinta di Elmas in area, Calvarese lascia giustamente correre nonostante le proteste. Lo stesso 33 nerazzurro ha l'ultima parola sul match, ma il suo inserimento su assist di Lukaku viene stoppato da Ospina. E dopo 4' di recupero l'arbitro spedisce tutti negli spogliatoi sul risultato finale di 0-1, rimandando ogni discorso alla gara di ritorno del San Paolo del prossimo 5 marzo.