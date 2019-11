© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È molto semplice". Giocare con Pavoletti, anche se al momento il bomber è infortunato, raccontato da Paolo Faragò. Il duttile laterale del Cagliari è stato intervistato da Cuore Rossoblù, mensile del club sardo. E ha raccontato cosa significa andare in campo con un ariete del genere: "Tu la lanci su di lui, in qualsiasi modo. E lui ci arriva: in torsione, in tuffo, a volte anche a marcia indietro”.

Come è andato il trasferimento a Cagliari.

“Sono passato dal mondo in cui ero sempre vissuto, nella mia dimensione familiare, al fatto di vivere per la prima volta da solo, attraversando tutte le fasi di crescita che questo comporta".