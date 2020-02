© foto di www.imagephotoagency.it

"A centrocampo ci sono solo Cristante e Veretout ma c'era un mese di mercato per rimediare. E' stato fatto poco?" È stata una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che dopo la sconfitta contro il Sassuolo ha risposto così: "E' arrivato Villar ma con due-tre giorni di allenamento non è pronto per giocare".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale