Fattore Sinisa: il Bologna viaggia a ritmi europei e vede la salvezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna vince e fa un bel balzo in avanti in ottica salvezza. Cinque punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo in classifica, e fra una settimana al Dall'Ara arriverà proprio la squadra di Andreazzoli, in quello che per il Bologna sarà un vero e proprio match ball per la salvezza. Grande merito va senza dubbio a Sinisa Mihajlovic, che ha saputo trasformare la squadra radicalmente: 12 partite per il tecnico serbo sulla panchina del Bologna, 20 punti conquistati. Solo quattro ko per i rossoblu con Mihajlovic, tre due quali con squadre di primissimo livello come Juventus, Roma e Atalanta.

Una media da Europa: probabilmente se Mihajlovic fosse arrivato prima, adesso il Bologna sarebbe già salvo ed in lotta con altre squadre per un piazzamento europeo. "Ho sempre detto ai miei ragazzi di guardare la classifica solo da quando sono arrivato io. Prima non erano loro". Nelle ultime 7 partite, il Bologna ha perso solo con l'Atalanta (una sconfitta di fatto "preventivata") e pareggiato al Franchi con la Fiorentina. Poi solo vittorie. Un ruolino di marcia invidiabile, al pari delle grandi della serie A. Adesso la salvezza, che fino a qualche mese fa sembrava insperata, è decisamente vicina.