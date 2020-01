© foto di www.imagephotoagency.it

A segno nel 3-1 rifilato al Napoli al San Paolo, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez confermano il loro ottimo feeling di coppia. Che lontano da San Siro non ha davvero paragoni: come evidenziato da Opta, infatti, la coppia d'attacco nerazzurra è la più prolifica (16 gol) in trasferta nei top 5 campionati europei in questa stagione.