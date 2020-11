Ferencvaros, Rebrov: "Difficile confrontare la Champions League con il calcio ungherese"

vedi letture

L’allenatore del Ferencvaros Serhij Rebrov ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Juventus di Andrea Pirlo: "Una squadra come la Juve ha tanti sostituti che sono allo stesso livello degli altri, - ha detto riguardo le assenze dei bianconeri in difesa - dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità. Ovviamente la Champions League è sempre difficile, non si può confrontare in maniera semplice col calcio ungherese. Vedremo cosa succederà domani e se riusciremo a portare dei punti e cambiare qualcosa nel nostro punteggio".