Le probabili formazioni di Ferencvaros-Juventus: Ronaldo e Morata dal 1', panchina per Dybala

vedi letture

La sconfitta col Barcellona può pesare, ma ora la Juventus di Andrea Pirlo ha l'occasione giusta per mettere in tasca una vittoria importantissima. Set ball per i bianconeri che sfideranno in trasferta il Ferencvaros: i tre punti diventano quasi un obbligo per Cristiano Ronaldo e compagni, con un successo il passaggio del turno non sarebbe ipotecato, ma potrebbe confermare le gerarchie del gruppo G di Champions League. Prima i tre punti, poi la qualificazione: la strada è tracciata, ora bisogna mettere in pratica i valori presenti sulla carta.

COME ARRIVA IL FERENCVAROS - Rebrov potrebbe confermare lo stesso modulo utilizzato contro la Dinamo Kiev, con il 4-3-3 in fase d'attacco e un 4-5-1 in contenimento. Pochi dubbi in vista di un match importante per cercare almeno il terzo posto nel girone dopo il pareggio contro gli ucraini: Dibusz in porta con la difesa a quattro composta da Lovrencsics, Blazic, Kovacevic e Hesiter. Siger sarà liberò di muoversi tra le linee, mentre davanti il pacchetto arretrato agiranno Somalia e Kharatin. In attacco ci sarà Isael, con Tokmac Nguen e Zubkov sulle corsie esterne.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La sfida di Cesena contro lo Spezia ha evidenziato diverse note positive, ma Pirlo sa benissimo che ci dovrà essere un approccio completamente differente a questa sfida, non ci sono margini d'errore in un calendario così serrato. Torna Ronaldo dopo il forfait contro il Barcellona, il portoghese verrà affiancato da Morata: Dybala, invece, partirà dalla panchina. Difesa a quattro davanti a Szczesny: Cuadrado e Danilo sugli esterni, con Bonucci e Chiellini a formare la coppia centrale. Ballottaggio tra McKennie e Ramsey, col gallese che potrebbe far spazio al centrocampista statunitense: in mediana spazio ad Arthur e Rabiot, con Chiesa sulla corsia destra.