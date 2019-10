© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il prossimo parametro zero della Juventus potrebbe arrivare dalla Championship. La situazione, infatti, è in divenire attorno all'ultima promessa del calcio inglese: Nathan Ferguson, difensore esterno sinistro, classe 2000. Da quando ha 8 anni gioca nel West Bromwich Albion - sottolinea Tuttosport - ma in questa stagione agli ordini di Slaven Bilic (ex tecnico del West Ham) sta impressionando tutti: 11 presenze e un gol all'attivo (più un assist). Risultato: terzo miglior rendimento della squadra che con 25 punti in 12 gare di campionato guida la classifica della seconda divisione inglese.

La concorrenza - A giugno del 2020 il suo contratto - che è stato firmato nel 2017 - scade, però al momento il ragazzo non ha trovato un accordo con il West Brom. Il negoziato è aperto, ma nel frattempo sono emersi gli interessamenti di diversi club. Si è parlato del Marsiglia, dell'Atletico Madrid e della Juventus. Il giocatore nel frattempo sta continuando a crescere diventando un punto di forza della nazionale Under 21 inglese.