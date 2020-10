Fernando Santos: "CR7 positivo? È successo, ma non per inosservanza del protocollo"

vedi letture

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha parlato in conferenza stampa a seguito della positività di Cristiano Ronaldo: "Siamo tristi per la vicenda umana del giocatore. Soprattutto perché abbiamo fatto tutto quello che ci è stato detto. Perché è da lunedì scorso, quindi da sette giorni che siamo qui confinati. Questo vale sia per lo staff che per i giocatori. Siamo arrivati qui e abbiamo fatto i tamponi. Non è arrivato nessuno da fuori e nessuno è uscito. Nel primo periodo di allenamento non ci sono stati problemi. Stavolta sì, ma non per inosservanza del protocollo, è successo e basta".