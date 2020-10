Ferrara: "Sarebbe un miracolo se lo Scudetto lo vincesse una squadra diversa dalla Juve"

vedi letture

"Sarebbe un miracolo se lo scudetto lo dovesse vincere un’altra squadra che non è la Juventus". A dirlo, nel corso del Festival dello Sport è stato Ciro Ferrara, ex difensore bianconero che non ha grossi dubbi sullo Scudetto. "È la favorita, è la squadra più forte e Pirlo è bravo - ha detto Ferrara -. Certo c’è anche l’Inter ma la Juve è più forte".

Dopo Juve e Inter per Ferrara c'è il Napoli: "Che può puntare in alto solo perché è rimasto Koulibaly. E poi sono arrivati Osimhen e Gattuso, che sono due calciatori importanti".