Ferrari al Torino? L'ad Carnevali: "L'offerta portata dal suo procuratore non accettabile..."

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, nel corso della sua intervista rilasciata a 'Sky' s'è così espresso sull'interessamento del Torino per il difensore Gian Marco Ferrari, quest'oggi titolare contro il Cagliari: "Per Ferrari dal Torino non è mai arrivata nessuna richiesta, ci ha contattato il suo procuratore con un'offerta non accettabile per quello che è il suo valore".