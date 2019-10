Ferrero: "Samp è venuta così, è capitata. Ora i tifosi mi minacciano"

Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un lungo intervento davanti agli studenti della Luiss, Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, ha parlato anche del suo primo approccio col club blucerchiato: "La Sampdoria è venuta così, è capitata. Mi trovo in un momento in cui i tifosi mi minacciano, vogliono Vialli. Venisse, ma io ho dato un valore alla società. Non voglio esagerare la verità, ma quando sono entrato a Bogliasco ho visto come prima cosa un cancello rotto: una società di Serie A, famosa in tutto il mondo, si presenta così... le docce tutte rotte. E la famiglia Garrone aveva investito 300 milioni nel club. Io sono malato per i bagni, a causa di una malattia che ho preso da bambino e quindi la pulizia e l'ordine in bagno per me conta molto".

