Il CEO della Roma, Guido Fienga, presente all'inaugurazione dei nuovi uffici giallorossi in viale Tolstoj, ha commentato così l'evento: "Ringrazio tutti i dirigenti giallorossi che hanno fatto crescere questo progetto, è uno dei più innovativi e ambiziosi per lo sviluppo del brand. La Roma oggi non è solo una società di calcio ma un'azienda, dove speriamo che in questo ufficio tutti i dipendenti possano lavorare al meglio", riporta Vocegiallorossa.it.