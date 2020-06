FIFA FAQ in pratica: esempio Kulusevski, la raccomandazione è di finire la stagione al Parma

Nessun obbligo, ma forti raccomandazioni. Nel pomeriggio, la FIFA ha diramato le FAQ, frequently asked questions, relative alle tematiche più importanti e stringenti dell'attualità calcistica legate al mercato e al tesseramento dei calciatori, dopo la crisi da Covid-19. Come funzioneranno? Dopo averne riportato il testo, necessariamente tecnico, vi proponiamo alcuni esempi pratici delle indicazioni.

Giocatori in prestito. Esempio: Dejan Kulusevski. Formalmente, il giovane svedese è attualmente in prestito dalla Juventus al Parma. Per consentire ai ducali di completare la stagione, andrebbe prorogato questo prestito per altri due mesi.

La raccomandazione FIFA. Trovare un accordo che consenta al Parma di disporre di Kulusevski fino al termine della stagione. È, come detto, una raccomandazione: non c’è possibilità per la federcalcio mondiale di imporre questa soluzione, che necessita di un accordo a tre fra la Juve, il Parma e il calciatore.

E l'aumento di ingaggio? Pur senza conferme ufficiali in tal senso (peraltro il punto non è questo, si tratta di fare esempi concreti per semplificare delle regole altrimenti astratte), è inoltre abbastanza scontato che Kulusevski abbia stipulato con la Juventus un contratto con un ingaggio ben diverso rispetto a quello che percepisce attualmente. La raccomandazione della FIFA è che entri in vigore a partire dall'1 settembre, ma anche in questo caso, senza accordo, andrebbe a regime dall'1 luglio. La soluzione: lo stipendio inizialmente diviso per le dodici mensilità della "vecchia" stagione 2020/2021 potrebbe rimanere invariato, ma suddiviso in dieci mensilità data la durata breve della "nuova" stagione 2020/2021. Anche a costo di essere ripetitivi, a patto di avere un accordo in tal senso.

Può la Federcalcio imporre l’allungamento del prestito? La FIFA indica una terza via: le federazioni nazionali, in virtù di accordi collettivi con l’Assocalciatori, potrebbero estendere in via regolamentare questi accordi. Il problema? A livello interpretativo. Molti evidenziano infatti come la FIGC possa intervenire sul tesseramento, che può essere esteso in via automatica al 31 agosto, ma non sul contratto: un atto di natura privata, che necessita dell’accordo di tutte le parti interessate.