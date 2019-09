© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ne avessi avuto la possibilità, chi avresti votato al FIFA The Best? E' una delle domande poste in conferenza stampa all'allenatore dell'Inter Antonio Conte. Questa la sua risposta: "Se non è zuppa è pan bagnato. O Messi o Ronaldo. Indipendentemente non sbagli perché parliamo di giocatori che sistematicamente raggiungono 40-50 gol. Ogni anno, non dimenticano una stagione. Dobbiamo essere grati a loro che hanno fatto la storia di questo sport".

Clicca qui per la conferenza stampa di Antonio Conte