FIFA The Best: stasera la premiazione. Tutti i finalisti e l'albo d'oro

Chi saranno il migliore e la migliore? Lo scopriremo stasera: a partire dalle 20.30 inizierà alla Scala di Milano la cerimonia di premiazione dei The Best FIFA Football Awards, i premi assegnati dalla FIFA al miglior giocatore e alla miglior giocatrice della scorsa stagione, come pure ai migliori allenatori di calcio maschile e femminile. Nello specifico, sarà tenuto in considerazione il periodo dal 16 luglio 2018 al 19 luglio 2019 per quanto riguarda i premi maschili, e il periodo dal 25 maggio 2018 al 7 luglio 2019 per i premi femminili. A votare, una giuria anche piuttosto ampia: i ct e i capitani di tutte le nazionali (rispettivamente maschili o femminili), un giornalista selezionato per ogni territorio rappresentato da una nazionale e una quota dei tifosi da tutto il mondo registrati sul sito ufficiale della FIFA. Di seguito i finalisti di questa edizione e l'albo d'oro dei premi. Per quanto riguarda il premio al miglior calciatore, da segnalare i diversi passaggi: la FIFA considera il riconoscimento attuale in continuità con il FIFA World Player, assegnato dal 1991 al 2009. Successivamente, il premio è stato fuso al Pallone d'Oro, fino al 2017 quando France Football ha ripreso in mano l'organizzazione di quest'ultimo per poi tornare sulla strada dei due trionfi individuali separati.

I finalisti -

The Best FIFA Men's Player

Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda)

Lionel Messi (Barcellona/Argentina)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Portogallo)

The Best FIFA Men's Coach

Pep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Mauricio Pochettino (Tottenham)

The Best FIFA Women's Player

Lucy Bronze (Lione/Inghilterra)

Alex Morgan (Orlando Pride/USA)

Megan Rapinoe (Reign FC/USA)

The Best FIFA Women's Coach

Jill Ellis (USA)

Phil Neville (Inghilterra)

Sarina Wiegman (Olanda)

L'albo d'oro -

The Best FIFA Men's Player

1991 - Lothar Matthaus (Inter/Germania)

1992 - Marco Van Basten (Milan/Olanda)

1993 - Roberto Baggio (Juventus/Italia)

1994 - Romario (Barcellona/Brasile)

1995 - George Weah (Milan/Liberia)

1996 - Ronaldo (Barcellona/Brasile)

1997 - Ronaldo (Barcellona/Brasile)

1998 - Zinedine Zidane (Juventus/Francia)

1999 - Rivaldo (Barcellona/Brasile)

2000 - Zinedine Zidane (Juventus/Francia)

2001 - Luis Figo (Real Madrid/Portogallo)

2002 - Ronaldo (Real Madrid/Brasile)

2003 - Zinedine Zidane (Real Madrid/Francia)

2004 - Ronaldinho (Barcellona/Brasile)

2005 - Ronaldinho (Barcellona/Brasile)

2006 - Fabio Cannavaro (Real Madrid/Italia)

2007 - Kakà (Milan/Brasile)

2008 - Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portogallo)

2009 - Lionel Messi (Barcellona/Argentina)

2010* - Lionel Messi (Barcellona/Argentina)

2011* - Lionel Messi (Barcellona/Argentina)

2012* - Lionel Messi (Barcellona/Argentina)

2013* - Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo)

2014* - Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo)

2015* - Lionel Messi (Barcellona/Argentina)

2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo)

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo)

2018 - Luka Modric (Real Madrid/Croazia)

*= dal 2010 al 2015 anche Pallone d'Oro FIFA. Dal 1991 al 2009 Fifa World Player, dal 2016 a oggi Fifa The Best.

The Best FIFA Men's Coach

2016 - Claudio Ranieri (Leicester/Italia)

2017 - Zinedine Zidane (Real Madrid/Francia)

2018 - Didier Deschamps (Francia/Francia)

The Best FIFA Women's Player

2016 - Carli Lloyd (Houston Dash/USA)

2017 - Lieke Martens (Barcellona/Olanda)

2018 - Marta (Orlando Pride/Brasile)