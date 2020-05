"Fine dello sciopero". Rabiot risponde alle critiche e se la prende con la stampa

Due storie polemiche, contro chi ieri lo ha accusato di non essere rientrato a Torino perché in disaccordo con la richiesta del club di tagliare lo stipendio. Adrien Rabiot ha risposto alle tante critiche attraverso il suo profilo Instagram, non risparmiando una frecciatina ai media. Nella prima storia, pubblicata in nottata, c'è una sua foto in una posa perplessa, accompagnata dalla frase "Quando ti rendi conto che è il tuo ultimo giorno di... sciopero" e da alcune faccine sorridenti. Nella seconda, una bottiglia di veleno con un'etichetta "particolare": giornali-televisioni, non ingerire. Chiaro riferimento alle malelingue che si sono riversate su di lui nelle ultime ore. Il francese dovrebbe rientrare oggi in Italia.