© foto di Giacomo Morini

I risultati in campo non sono quelli sperati, ma c'è da considerare anche un calendario molto complicato, e Firenze questo lo sa: l'ultimo posto in classifica non spaventa il tifo viola, si legge sulla Gazzetta dello Sport, al fianco della squadra dopo la rivoluzione estiva, ottimista che un cambio di marcia sia dietro l'angolo. Le prestazioni con Napoli e Juventus, in particolare, inducono all'ottimismo: ora Montella dovrà dare risposte anche in ottica classifica, per convincere anche i suoi detrattori sulla bontà della scelta fatta in estate da Commisso, cioè confermarlo in sella alla squadra dopo un finale di campionato, quello passato, da incubo.