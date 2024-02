L'ultimo saluto di Firenze a Hamrin. Stamani i funerali, presente anche Barone

Nella mattinata di oggi Firenze ha riservato l'ultimo saluto a Kurt Hamrin, scomparso domenica scorsa all'età di 89 anni e vero e proprio simbolo della storia della Fiorentina, oltre che del Milan di cui è stato comunque un gran rappresentante, avendo vinto in rossonero Scudetto e Coppa dei Campioni, oltre che ex Napoli. Alle ore 11:30 si è svolto il funerale presso la chiesa di San Miniato, alla quale hanno presenziato molti ex calciatori della Fiorentina ma anche attuali rappresentanti del club nonché membri di prim'ordine delle istituzioni cittadine.

Accorso tra gli altri alla chiesa anche Joe Barone, direttore generale del club viola, accompagnato dal responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari. Esposto pure uno striscione da parte di un gruppo organizzato della Fiesole, il 7Bello, nel quale si leggeva: "Cresciuto fin da bambino con la leggenda dell'Uccellino!".

Il sindaco Dario Nardella lo ha ricordato così: "Lo ricordavamo pochi minuti fa, Hamrin è uno di quei campioni che hanno legato la loro vita alla città di Firenze. Kurt ha costruito un rapporto speciale con i tifosi e la nostra città e non è un caso che molti dei suoi figli siano nati e cresciuti qua. E' bello vedere le massime autorità svedesi qui. È stato uno degli ultimi campioni che ha lasciato il segno nel cuore dei fiorentini e quando ciò succede vuol dire che ha colpito nel segno. Dobbiamo essergli grati per l'amore profondo per Firenze e per la Fiorentina. Per questo stiamo pensando di ricordarlo degnamente, nei prossimi giorni promuoveremo un progetto importante per dedicare una parte della città alla sua memoria", le sue parole riportate da Firenzeviola.it.