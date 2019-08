© foto di Lorenzo Marucci

Fiorentina attivissima sul mercato anche dopo aver concluso l'affare Ribery. Al centro delle attenzioni dei viola Raphinha dello Sporting Lisbona. Fra lunedì e martedì dovrebbe arrivare il via libera del club lusitano per completare un'operazione in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 18 milioni di euro più bonus. A riportare la notizia è SkySport.