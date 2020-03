Fiorentina, addio certo a Badelj. Pradé punta Mandragora, ma l'Udinese chiede troppo

vedi letture

La Fiorentina ha già deciso che non riscatterà Milan Badelj: il sogno nel cassetto per la sostituzione dell'ex Lazio è Rolando Mandragora, dell’Udinese (ma ancora legato alla Juve) che il ds viola ha avuto modo di conoscere e di apprezzare nella sua esperienza nel club di Pozzo. Tuttavia in questo momento la valutazione fatta dai friulani per il giocatore è ritenuta eccessiva. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.