Non solo il presente (e futuro) della panchina della Fiorentina. L'edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica spazio anche alla delicata posizione del ds Daniele Pradè. Il dirigente - si legge - era convinto di andare incontro a una stagione "tranquilla", nella quale porre le basi per il futuro. E dopo l'esonero di Montella, adesso c’è (soprattutto) lui sotto la lente d’ingrandimento e la conferma, per il prossimo anno, è tutta da guadagnare.

Contratto e mercato - Il suo contratto scadrà a giugno e l’opzione per il rinnovo è a favore della società. Su Pradè, oggi, pesano soprattutto gli investimenti su Pedro e Lirola, pagati in tutto 25 milioni e incapaci di offrire il contributo sperato. Le attenuanti non mancano, come ad esempio i tempi visto che Pradè ha iniziato a lavorare a metà giugno. Sarà il futuro, a partire dalla scelta del tecnico, a decidere cosa ne sarà di Pradè.