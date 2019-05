© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina ha messo nel mirino Adrian Lopez, attaccante del Porto, ex Atletico Madrid e Villarreal, come spiega AS. Autore di una stagione da 24 presenze e 6 gol, lo spagnolo è in scadenza contrattuale. Tutto quanto è legato, ovviamente, dalla permanenza in Serie A dei viola.