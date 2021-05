ufficiale Osasuna, salutano i due veterani Adrian Lopez e Ruben Martinez

vedi letture

La squadra non ha particolari obiettivi per l'immediato, avendo ottenuto un onorevole piazzamento a metà classifica, e la partita di oggi contro la Real Sociedad serve soltanto agli ospiti per consolidare la qualificazione alla prossima Europa League. Così l'Osasuna pensa già al futuro, del quale non faranno parte Adrian Lopez (33) e Ruben Martinez (36).

L'attaccante vanta una notevole esperienza nella Liga, rappresentata da ben 313 presenze e 45 goal fra Atletico Madrid, Deportivo La Coruña, Villarreal e Malaga. La sua parentesi a Pamplona, iniziata dopo l'addio al Porto, è durata due stagioni. L'esordio nella nazionale spagnola risale al 2012.

L'estremo difensore non è da meno. Cresciuto nel Barcellona, ha poi militato con Racing Ferrol, Cartagena, Rayo Vallecano, Malaga, Almeria, Levante, Deportivo La Coruña ed Anderlecht, fino all'approdo in rosso-blu nel 2018. Il suo score recita 165 apparizioni nella massima serie e 75 nella Segunda Divisiòn.