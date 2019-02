© foto di Federico De Luca

Al termine della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle - presente allo stadio - ha rilasciato alcune frasi di commento al sito ufficiale del club gigliato: “E' stata una partita d’altri tempi con emozioni infinite. Questa è la Fiorentina che non molla mai. Ci siamo complicati la serata nei primi 20’, nella partita più delicata, ma i nostri ragazzi sono stati bravi e si sono ripresi molto bene. Tra due mesi a Bergamo avremo un solo risultato, sarà durissima ma insieme ai nostri tifosi andremo li per vincere. Complimenti al pubblico per lo straordinario sostegno e per la bellissima coreografia per Davide che ha commosso tutti noi".