© foto di Giacomo Morini

Mariusz Kulesza, agente di Bartlomiej Dragowski, parla a FirenzeViola.it del futuro del suo assistito, pronto a lasciare per andare a giocare altrove: "Premetto che Bart a Firenze è contento. La città gli piace moltissimo e con i compagni di squadra ha davvero un bel rapporto. Il problema è che, a causa dello scarso minutaggio, non riesce a essere felice fino in fondo. Per le qualità che lui possiede non può essere solo un secondo portiere ed ha bisogno di giocare per migliorare ogni giorni di più".

Si è parlato di un possibile prestito in Turchia, al Kasimpasa; qual è la situazione?

"Confermo l'interesse della società turca. Ma ci sono tanti altri club interessati al prestito di Bart. Stiamo valutando con lui e con la Fiorentina la soluzione migliore per tutti. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente novità importanti".

Qual è la percentuale della sua partenza?

"Vedremo. Stiamo valutando le varie offerte come già detto. Ma per ora non posso sbilanciarmi su nomi e percentuali. Lascio tutto al 50%".