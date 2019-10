© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Castrovilli e Sottil. Sono l'anima verde di questa Fiorentina, loro che sono cresciuti nel settore giovanile viola. Il primo titolare imprescindibile, il secondo invece viene chiamato a subentrare con ottimi risultati. Sono il valore aggiunto del club, la doppia risorsa di Montella. E all'appello dei rinnovi, considerando che Castrovilli è stato già blindato, ne mancano due: Ranieri e Sottil. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport saranno annunciati in occasione della prossima sosta per le Nazionali, a metà novembre. Si sta lavorando per garantire ad entrambi un allungamento fino al 2024.