© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha deciso di puntare forte su Manuel Lazzari. La priorità di questi primi giorni di calciomercato, insieme al regista, è proprio la fascia destra che Pradè vorrebbe sistemare subito con un colpo da regalare a Montella. In queste ore i contatti sono continui e la Fiorentina spinge per superare la concorrenza e acquistare subito l'esterno della SPAL. La Lazio resta vigile, ma i viola sono pronti ad accelerare per chiudere l'affare con il club ferrarese. A riportarlo è Firenzeviola.it.