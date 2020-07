Fiorentina, Barone chiede pazienza ai tifosi: "Siamo giovani e ambiziosi"

Ko contro il Sassuolo, parla. "Abbiamo parlato col mister, con la squadra, sia io che il ds Pradè. Abbiamo parlato della sconfitta col Sassuolo, abbiamo trovato un gruppo unito. Abbiamo sbagliato la partita, con la prestazione fatta a Roma con la Lazio. Non ce l'aspettavamo, ora prepariamo la gara col Parma. Il gruppo è unito, cerchiamo risultati".

Che impressioni ha il Presidente Commisso?

"Sono in contatto costante con Rocco. E' molto dispiaciuto del risultato e della performance. Ci sono momenti in cui la squadra mostra valore, la gara col Sassuolo ha fatto vedere però cali. La squadra è giovane, serve pazienza col gruppo. E' un anno di transizione, ci sono stati tanti cambiamenti in squadra dallo scorso anno. Lavoriamo duramente".

Che difficoltà porta la gara di Parma?

"E' un'altra lega ora, nuove regole, con i cinque cambi. Giocando ogni tre giorni serve lucidità, ma ci servono risultati. Siamo giovani e dobbiamo puntare al massimo, servono risultati per far bene".

Tutti uniti per il finale.

"La realtà sono i risultati, il campo è la realtà. E' inutile parlare di mercato e altre situazioni, del futuro. Oggi siamo concentrati su quel che siamo facendo, sono straconvinto che la forza di questa squadra sia l'unità del gruppo".

Cosa dice al popolo viola?

"Il popolo viola è molto importante. E' vantaggioso avere il pubblico allo stadio, spero di rivederlo al Franchi. Chiedo di starci dietro e di aver pazienza con una squadra giovane. Siamo ambiziosi per il futuro della Fiorentina. Ora la classifica è quello che è. Siamo uniti, lavoriamo per dare risultati per la classifica e per il popolo viola".