© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a margine dello spettacolo/presentazione di Franck Ribery rilasciando queste dichiarazioni: "Vorrei ringraziare tutta la tifoseria viola. Ecco perché senza voi non c'è vita. Ogni giorno tanta gente mi ferma e si vede tantissima emozione in città e allora ho deciso di ringraziarvi con quella maglietta che ho esposto contro il Monza. Rocco mi chiama 10 volte al giorno e voleva sapere tutti i dettagli su Franck, mettendoci molta pressione. Sono contento che Franck Ribery è nostro! Noi non promettiamo niente, lavoriamo per arrivare in Europa. Vogliamo raggiungere i 25000 tifosi contro il Napoli".