Fiorentina, Barone porterà la chiamata del VAR in Lega: obiettivo battaglia comune

vedi letture

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone nei prossimi giorni porterà la battaglia di Commisso in Lega Calcio. Il presidente viola chiede che le panchine possano usufruire della chiamata al VAR, lo aveva detto dopo la partita di febbraio contro la Juventus ed è tornato a ribadirlo ieri dopo il ko di sabato contro la Lazio, "viziato" da un rigore non rivisto al video da Fabbri. La Fiorentina vorrebbe trasformare questa idea in una battaglia comune, che coinvolga tanti altri club per arrivare a una soluzione diversa rispetto a quella attuale, che concede agli arbitri troppa discrezionalità nell'utilizzo del monitor. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.