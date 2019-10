Fiorentina, Barone sul nuovo stadio: "Fatto un bel salto in avanti"

© foto di Federico De Luca

Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, è intervenuto a margine del Consiglio Comunale straordinario di Firenze in onore dello storico sindaco Giorgio La Pira: "Stiamo lavorando abbastanza bene con il Comune di Firenze che ha fatto un salto in avanti - riporta Radio Bruno Toscana - Sarò presente in ogni task force organizzata in Comune per seguire i vari step. Stanno facendo un ottimo lavoro ma non si parla di scelte definitive. Sia io che Commisso abbiamo riconosciuto che il Comune di Firenze ha fatto un grande lavoro e ne siamo contenti. Mille tifosi a Brescia? La nostra tifoseria è importante, trasmette energia alla squadra e a noi. La sosta? Fa parte del campionato, ci porta via tanti giocatori ma fa parte del gioco. Maglia a Sassoli? Firenze è conosciuta in tutta il mondo e così deve essere per la Fiorentina e con questi eventi".