© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il centrocampista viola Marco Benassi ha parlato anche di Federico Chiesa e degli attacchi ricevuto dal presidente della SPAL: "Abbiamo cercato tutti da subito di stargli vicino invitandolo a non pensarci. Sentirti dire certe cose non può fare piacere. Meglio chiudere il caso e guardare avanti, anche perché Federico è forte in tutti i sensi e noi vogliamo lottare in fondo per i nostri obiettivi, Europa e Coppa Italia. Un consiglio a Chiesa per il futuro? Quando si è giovani quel che più conta è giocare e sentirti importante. Vero che nelle big puoi allenarti ogni giorno con tanti campioni, ma è anche vero che solo giocando con continuità si cresce, si migliora, accumuli esperienza".