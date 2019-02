© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle colonne di Tuttosport troviamo una lunga intervista al centrocampista della Fiorentina Marco Benassi: "Quando sono arrivato in viola il primo che incontrai fu proprio Astori e mi bastò per capire che lui era sempre il primo ad arrivare, che c'era sempre. Era davvero il punto di riferimento. Lui è presente anche adesso e siamo tutti impegnati a mettere in pratica i suoi suggerimenti. Penso sia orgoglioso di noi. Ma non ci basta: il sogno è vincere e dedicargli la Coppa Italia. Con l'Atalanta sarà un duello equilibrato, è un brutto avversario ma ci crediamo. L'anno scorso abbiamo ottenuto due pareggi, in questa stagione l'abbiamo già battuta".