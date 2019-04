Fiorentina, Bigica possibile traghettatore dopo le dimissioni di Pioli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le dimissioni di Stefano Pioli da tecnico della Fiorentina, a Firenze ci si interroga su chi verrà scelto per portare a termine il lavoro di questa stagione e dunque anche chi guiderà la squadra nella delicata quanto attesa sfida di semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta prevista per il prossimo 25 aprile. In pole c'è ovviamente il nome dell'attuale tecnico della Primavera Emiliano Bigica, che al secondo anno con i giovani viola sta ottenendo ottimi risultati e che potrebbe dunque prendere il posto dell'allenatore emiliano fino al termine del campionato come vero e proprio traghettatore. Al vaglio anche ipotesi più suggestive quali il ritorno di Montella o la chiamata a Donadoni, che però comporterebbero un accordo che non valga solo per l'immediato ma anche per il prossimo campionato.