Ufficiale Ballardini verso il Sassuolo. C'è intanto l'ufficialità della risoluzione con la Cremonese

Come già abbiamo anticipato, mister Davide Ballardini ha firmato poco fa il contratto che lo legherà al Sassuolo fino al 30 giugno 2024; il tecnico, che prenderà il posto di Emiliano Bigica (a sua volta subentrato ad Alessio Dionisi), dirigerà questo pomeriggio il suo primo allenamento dei neroverdi, a due giorni dalla sfida contro l'Hellas Verona. Ovviamente, per far sì che tutto ciò si concretizzasse, si è reso necessario trovare l'accordo con la Cremonese per la risoluzione del contratto; accordo trovato questa mattina.

E ora ufficializzato dai grigiorossi:

"U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo con il tecnico Davide Ballardini per la risoluzione consensuale del contratto. La società ringrazia Ballardini per il lavoro svolto e augura all’allenatore le migliori fortune professionali per il futuro".