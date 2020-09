Fiorentina, Borja Valero è pronto al secondo mandato da Sindaco. Ben diverso dal primo

In casa Fiorentina la giornata di oggi, salvo imprevisti che però non sembrano proprio nell'aria, sarà quella del ritorno in viola di Borja Valero. Il Sindaco, com'è stato soprannominato proprio a Firenze, tornerà a vestire la maglia con cui si è imposto all'attenzione del grande calcio, italiano e non solo, e che gli ha permesso di guadagnarsi l'importante contratto con l'Inter, scaduto da un paio di settimane a questa parte. Arrivato in città nella serata di ieri, il trentacinquenne, saranno trentasei a gennaio, si sottoporrà alle consuete visite mediche prima della firma su un contratto di una stagione. Una tentazione irresistibile, quella della Fiorentina, tanto che Borja Valero ha preferito attendere il momento propizio per avvicinarsi una volta per tutte ai viola, lasciando da parte le varie proposte arrivate sulla scrivania del suo agente, dal Genoa all'Hellas Verona. Dopo che questi ultimi si sono consolati con Benassi, ecco il semaforo verde per il Sindaco e il suo secondo mandato, una missione ben differente rispetto alla prima avventura: se allora - 2012 - era tra i protagonisti della rifondazione tecnica messa in atto da Pradè, Macia e Montella, oggi, con ben otto primavere in più sulle spalle, dovrà accontentarsi di un ruolo tecnicamente più marginale, ma più pesante nelle dinamiche di spogliatoio e d'allenamento. Se è vero che infatti la rapidità nello scatto non fa più parte del suo bagaglio, lo stesso non si può certo dire della quantità di chilometri percorsi, della rapidità mentale e dell'astuzia che lo contraddistinguono da sempre, oltre alla qualità tecnica ben sopra la media: un mix di elementi che fanno ben sperare Iachini e la dirigenza a proposito di un suo ruolo di supporto, da leader dello spogliatoio e degli allenamenti, così da sgrezzare anche qualche giovane ancora poco smaliziato. Da primo violino a direttore d'orchestra: questo sembra essere il nuovo ruolo di Borja Valero nel suo bis fiorentino. Leggermente defilato dal palco, ma comunque più presente che mai.