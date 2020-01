Fiorentina, Castrovilli dovrebbe restare in ospedale fino a domani

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Potrebbe essere domani e non oggi il giorno giusto per il rientro a casa di Gaetano Castrovilli: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, gli esami ai quali si è sottoposto il talento viola tra ieri e oggi hanno dato esito negativo - facendo rientrare il grande spavento che i tifosi e il centrocampista hanno avuto ieri durante la partita con il Genoa - ma è probabile che il giocatore prima di essere congedato dall’ospedale di Careggi debba sottoporsi a un altro esame che, per tempistiche, non può svolgere in questa giornata. È dunque verosimile che il numero 8 gigliato resti ancora al CTO e solo domani, dopo l’accertamento che svolgerà, possa essere dimesso, in attesa di capire quanto tempo dovrà stare lontano dal terreno di gioco.