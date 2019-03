© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio troviamo una lunga intervista al difensore viola Federico Ceccherini: "La chiamata viola? Ero felicissimo, prima lottavo per la salvezza, ora per l'Europa. Posso giocatore in ogni ruolo in difesa, ma sono più centrale che terzino. La corsa per l'Europa League? Se vinciamo lo scontro diretto con il Torino può riaprirsi tutto. Chiesa? Sono fiducioso, ha carattere e non si tirerà indietro. Il futuro di Pioli? Il gruppo è tranquillo e lo segue, il mister è dispiaciuto per il ko di Cagliari ma è solo colpa nostra. Pezzella? È un grande capitano, seguo i suoi insegnamenti e cerco di apprendere il più possibile".