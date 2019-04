Fiorentina, Chiesa aspetta un segno dai Della Valle: potrebbe restare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, non è ancora certa la partenza di Federico Chiesa dalla Fiorentina in vista della prossima stagione. Il cartellino è saldamente nelle mani dei Della Valle, che hanno la possibilità di fare la prima mossa a carte scoperte. La famiglia proprietaria dei viola può proporgli il rinnovo di contratto a cifre molto più alte rispetto a quelle che già prende, considerando che il suo valore di mercato non è inferiore ai 70 milioni e che in teoria riceverà offerte da 6-7 milioni a stagione. Se la Fiorentina farà un passo verso di lui, è pronto anche a restare un altro anno a fare da faro per il futuro gigliato, altrimenti sarà divorzio. A quel punto lui preferirebbe restare in Italia, con la Juventus che diventerebbe subito la candidata numero uno per il suo acquisto. Anche se, essendo fiorentino (seppur d'adozione), Chiesa sa bene cosa significherebbe ed è per questo che capire cosa accadrà è decisamente complicato.