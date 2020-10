Fiorentina, Chiesa capitano contro la Samp. Ma i tifosi dicono no alla storica fascia di Astori

Federico Chiesa è il capitano viola nella partita di questa sera contro la Sampdoria. Tuttavia, il classe '97 non sta indossando la fascia speciale con le iniziali e il numero di maglia di Davide Astori, bensì quella omologata imposta dalla Serie A che la Fiorentina in questi anni non ha mai portato in seguito a una deroga.

Questa scelta, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dipende dal fatto che gli ultras gigliati, venuti a conoscenza della decisione di dare i gradi di capitano a Chiesa in quella che potrebbe essere la sua ultima gara prima del passaggio alla Juventus, hanno “suggerito” al club di non fargli indossare la fascia con i colori di Firenze e i simboli dei quattro quartieri in segno di rispetto.