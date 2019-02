© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della SPAL Walter Mattioli, dopo aver sparato contro Federico Chiesa nell'immediato post partita dichiarando che è "poco serio" oltre ad asserire che è un giocatore che è "bravo ad inventarsi i falli", ieri ha telefonato al presidente esecutivo viola Mario Cognigni, scusandosi in privato e lontano dal clamore mediatico. Una via che non è piaciuta all'attaccante della Fiorentina e alla sua famiglia, che avrebbero preferito delle scuse pubbliche e che hanno visto questa 'segretezza' come un'ulteriore provocazione. Il padre e agente del calciatore ha deciso di prendersi qualche ora/giorno di tempo per decidere come muoversi, anche affinché ciò non accada più in futuro. Una storia che è destinata a proseguire e che probabilmente terrà banco ancora per diversi giorni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.