Fiorentina, Commisso blinda Chiesa ma la Juve resta alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Boom azzurro, tentazione top". Così il Corriere dello Sport scrive di Federico Chiesa, autore di due gol contro la Spagna in occasione dell'esordio azzurro nell'Europeo Under 21. Il presidente Rocco Commisso ha ammesso di non volerlo cedere, neanche di fronte una eventuale offerta di cento milioni di euro.

La Juventus resta alla finestra. I bianconeri osservano il calciatore che la Fiorentina vuole trattenere alla corte di Vincenzo Montella, con un contratto in scadenza nel 2022. Ci sarebbe un accordo tra la Vecchia Signora e il talento viola per un ingaggio di 5 milioni di euro, ma questa indiscrezione non trova conferme nelle persone vicine al calciatore. Intanto Chiesa pensa a trascinare l'Italia all'Europeo, Commisso vuole farne il leader del nuovo corso viola ma la Juve sembra pronta a lanciare un eventuale assalto.