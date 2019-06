Fiorentina, Commisso: "Credo che Chiesa resterà ancora con noi"

© foto di Giacomo Morini

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione legata a Federico Chiesa: "Ho parlato con me stesso. Ho visto la partita, ha fatto un grandissimo gol di Chiesa. Vediamo se riescono ad arrivare in semifinale".

Ce l’ha fatta a tenere Chiesa alla Fiorentina?

"Io credo di sì".

Che percentuali dà?

"Come ho detto due settimane fa, se non ci sono cose che non so resterà con la Fiorentina almeno un anno".

Quali sono gli argomenti per farlo restare a Firenze?

"E’ cresciuto a Firenze, se non sbaglio suo madre e suo padre vivono a Firenze e perchè facciamo una bella squadra ma mi deve dare il tempo".