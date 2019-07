Fiorentina, Commisso: "Ho bisogno di tempo, ma state tranquilli"

© foto di Giacomo Morini

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni dei media presenti a New York, tra i quali anche FirenzeViola.it, in occasione della tournée negli States dei gigliati: “La squadra viola nel Bronx è stata una grande emozione anche per me. Questa zona è stata per 100 anni il centro degli immigrati italiani. Mi chiedono tutti se ho bisogno della guardia del corpo, ma per me non è così perché la gente mi ama e il Bronx non è assolutamente pericoloso come si dice nel cinema".

Quanto si è commosso?

"Per me significa molto essere qui perché ho provato ad acquistare la Fiorentina già nel 2016, ma le banche e gli emissari dei Della Valle mi chiedevano troppi soldi, poi c’è stata una trattativa nel 2017, nel 2018 c’è stato il Milan... I Della Valle si sono sempre comportati bene con me, ma prima non c’erano le condizioni giuste".

Mercato?

"Non so quando arriveranno i primi colpi, ma so che Pradè e Barone stanno lavorando per creare una squadra molto competitiva e che possa far bene. Ho bisogno di tempo anche io, devo imparare molte cose da tante persone, l’ho detto sin dall’inizio“.