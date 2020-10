Fiorentina, Commisso: "Il nuovo stadio? Qualcuno vuole fare soldi con me"

Lunga intervista concessa al quotidiano La Nazione da Rocco Commisso, nella quale il presidente della Fiorentina ha posto i riflettori ancora una volta sulla questione stadio: "Il punto è che forse questo qualcuno vorrebbe che io dicessi: ok, ti do i soldi e con quei soldi fai quello che vuoi tu. Ma questo non succederà: coi soldi miei faccio come dico io". Commisso prosegue: "Alla fine ho capito qual è il punto a cui vogliono arrivare. Questo: ora qualcuno vuole rifare il Franchi con i soldi di Rocco, ora qualcuno ha interesse non solo a controllare Rocco, ma anche a guadagnare coi soldi di Rocco. Vogliono che altri prendano decisioni al posto mio". Infine Commisso spiega come su Mercafir siano stati portati avanti 15 anni su un progetto irrealizzabile, e su Campi Bisenzio afferma: "Forse si offenderanno i cinquemila architetti che ci sono a Firenze e che non lavorano: mi hanno detto che sono cinquemila. Di sicuro c’è molta invidia in questa città. E ci sono anche molti ricchi, ma che non si sono fatti da soli, e che le loro ricchezze le hanno ereditate dal papà, dal nonno".