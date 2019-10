Fiorentina, Commisso in Italia venerdì per stadio e centro sportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, arriverà a Firenze nel corso dei prossimi giorni e secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino dovrebbe essere venerdì quello giusto per rivederlo in Italia. Tanti gli appuntamenti in agenda per il patron viola: incontrerà Nardella per la questione stadio e per ripetere il concetto che tanto gli sta a cuore: "Fast, fast, fast". Barone sta procedendo con continui incontri a Palazzo Vecchio per portare avanti la questione, Commisso vorrà vedere a che punto si è arrivati. Poi in agenda c'è un incontro con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, e con la famiglia Guicciardini Corsi Salviati da cui la Fiorentina ha comprato i terreni per il nuovo centro sportivo.