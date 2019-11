Fiorentina, Commisso: "Oggi 8/11 della formazioni sono giocatori nuovi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Parma: "Non mi aspettavo tutto questo affetto, i tifosi e la città sono stati molto cari con me. Anche i giocatori. Abbraccio tutti, siamo una famiglia qui e stiamo facendo molto bene".

Quanto è orgoglioso di essere tornato in Italia e aver preso il cuore degli italiani?

"Ora mi commuovo (ride, ndr). L'ho detto e lo dirò, il mio amore per l'Italia mi ha portato avanti. In America ho fatto fortuna; quando c'è l'opportunità gli italiani sono sempre andati avanti".

Cosa conta per vincere?

"Una cosa alla volta. Io sono contento dove siamo ora, ci è voluto tanto lavoro. Con gli stessi giocatori si può andare avanti, oggi abbiamo 8/11 della squadra che sono nuovi. Dobbiamo dare fiducia a Montella e ai ragazzi, e così andiamo avanti, piano piano".

Cosa pensa del razzismo in Italia?

"Io parlo tramite i giornali, non mi piace affatto il razzismo. E' una minoranza che rovina il calcio, perché la gente italiana non è razzista. La Serie A dovrebbe arrivare a un posto più alto: questo è un mio obiettivo a lungo termine. Spero che gli altri presidenti facciano lo stesso".