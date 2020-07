Fiorentina, Commisso pronto al sacrificio per Marcus Thuram: resta anche l'ipotesi Gotze

Secondo La Nazione si profila una rivoluzione nell'attacco della Fiorentina. Il club viola è infatti pronto a fare un sacrificio per arrivare a Marcus Thuram, figlio di Lilian e autore di ben 14 reti alla prima stagione in Bundesliga. Barone e Pradè potrebbero sfruttare le risorse economiche dell'eventuale trasferimento di Federico Chiesa al Manchester United, pronto a offrire 70 milioni di euro, nonché del possibile inserimento del Milan per Dusan Vlahovic (i rossoneri hanno anche Rebic, della cui ipotetica plusvalenza i viola detengono il 50%). In entrata resta in piedi la pista Mario Gotze, ma è tutta da verificare anche perché il classe '92 nell’ultimo periodo ha fatto parlare di sé, specie fuori dal campo.